Conte: “Coppa Italia? Meritavamo noi la finale!” (Di martedì 18 agosto 2020) Antonio Conte e le sue parole a Sky Sport Il tecnico dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della gara … L'articolo Conte: “Coppa Italia? Meritavamo noi la finale!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

PinelliWeb : @_grazy87 Sono d'accordo al 100% con te! La gente che sminuisce l'#EuropaLeague ha qualche serio problema! Una copp… - M_Palmi98 : @BelliniNicolo @Staschiscio questa inter, intesa come squadra, non ha esperienza europea e neanche l'attitudine tan… - ForzAzzurri1926 : Conte: “Coppa Italia? Meritavamo noi la finale!” - Paky79254674 : @SBertagna Se conte è uomo vince la coppa e va via io penso che fa così ok - gigipoletti : Ci voleva un manager navigato( troppo vecchio per la #juve)#Marotta,un coach tosto #Conte('troppo'per la Juve) Dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Coppa Mes, scontro Franceschini-Conte: «Non puoi dire no pregiudiziale» Corriere della Sera