Comunali di Pomigliano d’Arco, accordo Pd-M5S: Gianluca Del Mastro candidato sindaco (Di martedì 18 agosto 2020) Sarà Gianluca Del Mastro il candidato sindaco di Pd e 5 Stelle alle prossime Comunali di Pomigliano d’Arco. L’intesa, dopo lo stop alle trattative di ieri sera, è stata trovata questa notte, come informa sui social Dario De Falco, stretto collaboratore di Di Maio: “Ieri notte – scrive su Facebook – i rappresentanti delle forze che compongono il nuovo laboratorio politico di Pomigliano hanno scelto Gianluca Del Mastro come candidato sindaco. Il mio passo indietro ne farà fare parecchi avanti alla mia città!”, sottolinea. “Gianluca – si legge ancora nel suo post – ha 46 anni è sposato ed è ... Leggi su ildenaro

