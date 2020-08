Comunali, accordo nella notte. A Pomigliano salta la candidatura del braccio destro di Di Maio (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoaccordo nella notte tra Pd e M5S per le Comunali di Pomigliano d’Arco, la città del ministro degli Esteri Luigi di Maio. salta la candidatura di Dario De Falco, braccio destro dell’ex capo dei Cinque stelle. L’alleanza giallorossa sceglie Gianluca Del Mastro. “Sono emozionato e onorato nel comunicarvi che il nuovo laboratorio politico, nato a Pomigliano tra M5S, PD e liste civiche, ieri notte mi ha scelto come candidato Sindaco della Città. La coalizione ha puntato alla ricerca di una figura civica e ho accettato con determinazione, per il forte sentimento che mi lega da sempre alla mia Città, con la ... Leggi su anteprima24

Luis_Mi_Gue : @BiwiMobu @sostengo5 @mercorellim5s Mercorelli: “Un eventuale accordo elettorale con il Pd riguarderebbe le Comunal… - cittadibiella : COSRAB Consorzio Smaltimento Rifiuti comunica la nascita di un accordo tra Cosrab e Orso Blu per la raccolta dei ri… - tanino1948 : Bravi adesso mettetevi d’accordo su regionali e comunali x stroncare le dx sostenete a Roma la Raggi e non fate i c… - MarceVann : @CorvinoSantino Si, d'accordo. Ma questo non ha nulla a che fare con il collegare la votazione su Rousseau sulle co… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Pd-M5S, parte subito l'#inciucio nelle #Marche. Ma i grillini si #spaccano sul candidato. Il 5Stelle Gianni #Mercorell… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali accordo Fara Sabina elezioni comunali, accordo tra Mazzeo e Movimento 5 Stelle Corriere di Viterbo Donare Cultura, Ciuri ‘regala’ libri alla Biblioteca di Marsala dopo gli incontri letterari

E’ partito da Marsala il progetto ‘Donare Cultura’, da un’idea dell’Associazione culturale ‘Ciuri’ che, al termine della rassegna letteraria ‘Letture tra donne’, realizzata dalla giornalista Jana Card ...

Siena e Nantong saranno gemellate

Il primo cittadino senese e il suo collega Wang Hui sottoscriveranno l’accordo, che fa seguito anche ai buoni rapporti ... dopo le consultazioni tra le rispettive amministrazioni comunali, convengono ...

E’ partito da Marsala il progetto ‘Donare Cultura’, da un’idea dell’Associazione culturale ‘Ciuri’ che, al termine della rassegna letteraria ‘Letture tra donne’, realizzata dalla giornalista Jana Card ...Il primo cittadino senese e il suo collega Wang Hui sottoscriveranno l’accordo, che fa seguito anche ai buoni rapporti ... dopo le consultazioni tra le rispettive amministrazioni comunali, convengono ...