Como | nove ragazzi positivi al coronavirus di ritorno da una vacanza in Croazia

Como. Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato a Como, dove nove ragazzi di età tra i 18 e i 21 anni sono risultati positivi. Erano appena rientrati da una vacanza in Croazia. Dovranno ora rimanere in isolamento con le loro famiglie, mentre l'Ats verifica i contatti. Nelle ultime 24 ore sono 43 i nuovi contagi rilevati in Lombardia. nove ragazzi di età tra i 18 e i 21 anni sono risultati positivi al coronavirus a Como. Erano appena rientrati da una vacanza in Croazia. Lo ha reso noto Regione Lombardia comunicando il bollettino di, lunedì 17 agosto. Dei dieci nuovi casi rilevati in provincia ...

