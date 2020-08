Come si sbiancano i sanitari e le ceramiche del bagno: rimedi fai da te (Di martedì 18 agosto 2020) . Avere un bagno immacolato non è un sogno irrealizzabile. Chiaro che, essendo uno degli ambienti di casa più frequentati da tutta la famiglia, il bagno tende a sporcarsi piuttosto facilmente. Le ceramiche e i servizi, in particolare, ci mettono poco a perdere la brillantezza tipica di una casa nuova. Ma niente paura, ci sono modi svariati e tutti piuttosto efficaci per restituire pulizia e bianchezza ai sanitari del bagno. Vediamo qui di seguito alcuni modi decisamente casalinghi e più o meno naturali coi quali si può ridare splendore al nostro bagno. Bicarbonato e limone L’accoppiata bicarbonato-limone è uno dei rimedi più semplici per sbiancare le ceramiche e i sanitari. Per prima ... Leggi su pianetadonne.blog

unlost__ : @Aledoesthings E in altre culture si sbiancano la pelle apposta, come la mettiamo? È assurdo e ridicolo insultare q… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sbiancano Come sbiancare naturalmente gli aloni di sudore sotto le ascelle Proiezioni di Borsa Come sbiancare le ascelle scure e aloni scuri, i rimedi infallibili

Come sbiancare le ascelle scure? Eh si con il caldo eccessivo, gli abiti diventano sempre più leggeri e il corpo si scopre sempre di più. In questo periodo quindi i vestiti smanicati, canottiere, top ...

Cuscini ingialliti: ecco come sbiancarli con i rimedi fai da te

Cuscini ingialliti come sbiancarli naturalmente? Come tutte sappiamo, il bianco è un colore bellissimo ma molto delicato, nel senso che si sporca soltanto guardandolo. Se poi ci mettiamo l’usura, il s ...

Come sbiancare le ascelle scure? Eh si con il caldo eccessivo, gli abiti diventano sempre più leggeri e il corpo si scopre sempre di più. In questo periodo quindi i vestiti smanicati, canottiere, top ...Cuscini ingialliti come sbiancarli naturalmente? Come tutte sappiamo, il bianco è un colore bellissimo ma molto delicato, nel senso che si sporca soltanto guardandolo. Se poi ci mettiamo l’usura, il s ...