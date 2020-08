Colpo di stato in Mali: militari arrestano il presidente (Di martedì 18 agosto 2020) Un gruppo di soldati ribelli del Mali ha arrestato il presidente e il primo ministro. Macron condanna il Colpo di stato. Dall’alba di questa mattina il Mali è in preda ad una grave crisi. Un gruppo di militari di Kati, a 15 km dalla capitale Bamako, ha aver arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cissé. Secondo i ribelli i due politici sono stati scortati a Kati su un veicolo militare. La ribellione è cominciata nelle prime ore del mattino quando alcuni testimoni hanno riportato di aver sentito spari provenienti dalla base militare di Soundiata Keita. Alcuni veicoli pesantemente armati infatti hanno sparato contro i militari che hanno risposto al fuoco. Quando il ... Leggi su bloglive

