Colpo di stato in Mali: arrestati il presidente e il premier (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e il premier, Boubou Cissè, sono stati arrestati. Ad annunciarlo è stato uno dei capi dei militari ammutinati dopo le confuse notizie circolate in giornata che indicano un golpe in corso. Nelle scorse ore era stato annunciato l’arresto dei ministri degli Esteri e delle Finanze e del presidente del Parlamento. “Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente”, ha detto un soldato che ha chiesto l’anonimato. “Sono su un veicolo blindato diretti a Kati”, il campo militare alla periferia di Bamako dove in mattinata è iniziato ... Leggi su meteoweb.eu

