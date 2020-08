Colpo di Stato in Mali: arrestati anche il presidente e il premier – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Colpo di Stato oggi in Mali, tra gli arrestati anche presidente Keita e il premier, a capo del Colpo di Stato ci sarebbe il colonnello Diaw Colpo di Stato in Mali, da mesi si protestava e manifestava. Tutto è nato dopo le accuse di brogli alle ultime elezioni. Il presidente Ibrahim Boubacar Keita ha represso le rivolte con … L'articolo Colpo di Stato in Mali: arrestati anche il presidente e il premier – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : Mali, colpo di Stato: arrestati il presidente e il premier - ilriformista : In Italia è un atto un colpo di Stato in nome della trasparenza che sta uccidendo la democrazia @pguzzanti - mirko60036887 : RT @agenzia_nova: #Mali Il presidente Ibrahim Boubacar #Keita è stato arrestato da alcuni militari, durante il tentativo di colpo di stato… - ginniko_72 : RT @manolo_loop: Colpo di stato in #Mali. Apparentemente i militari che hanno arrestato il presidente Keira e il primo ministro Cisse sono… - agenzia_nova : #Mali Il presidente Ibrahim Boubacar #Keita è stato arrestato da alcuni militari, durante il tentativo di colpo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Stato Colpo di stato in atto nel Mali Cagliaripad ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: Mali, ammutinamento soldati. Timori colpo di Stato

Ultime notizie. Ultim’ora oggi 18 Agosto: coronavirus, scendono i contagi in Italia. Il sindacato dei gestori delle discoteche fa ricorso al TAR per la riapertura. Dopo il decreto che ha imposto la ch ...

Golpe in Mali, militari annunciano: arrestati il presidente e il premier

Lo ha annunciato uno dei capi dei militari ammutinati dopo le confuse notizie circolate in giornata che parlano di un colpo di Stato in corso nel Paese. Il golpe sarebbe partito dalla capitale maliana ...

Ultime notizie. Ultim’ora oggi 18 Agosto: coronavirus, scendono i contagi in Italia. Il sindacato dei gestori delle discoteche fa ricorso al TAR per la riapertura. Dopo il decreto che ha imposto la ch ...Lo ha annunciato uno dei capi dei militari ammutinati dopo le confuse notizie circolate in giornata che parlano di un colpo di Stato in corso nel Paese. Il golpe sarebbe partito dalla capitale maliana ...