Clementi: “Scuole assolutamente aperte altrimenti falliamo come Paese” (Di martedì 18 agosto 2020) “Le scuole vanno assolutamente aperte, senza non siamo un Paese che garantisce il futuro dei ragazzi. Va fatto tutto quello che serve per permettere l’inizio dell’anno scolastico”. Lo sottolinea all’Adnkronos Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia all’ospedale San Raffaele di Milano. “E’ oggettivamente singolare che qualcuno vicino al Governo faccia dichiarazioni che invece gettano una ombra sulla possibile riapertura”, aggiunge Clementi commentando l’intervista del consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi pubblicata oggi sul ‘Messaggero’. “Dobbiamo applicare alle scuole il modello che oggi sta funzionando – aggiunge Clementi – ovvero scovare i piccoli focolai e ... Leggi su udine20

