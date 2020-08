‘Clandestini positivi che rifiutano il ricovero’, la denuncia di Salvini. Trasferiti di forza 4 positivi del centro d’accoglienza Mondo Migliore (Di martedì 18 agosto 2020) ‘Ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che rifiutano il ricovero. Camici per le Forze dell’Ordine, multe e restrizioni per gli italiani ma porti spalancati per gli immigrati infetti che vagano in giro per l’Italia. Tutto questo non è normale’ – lo dichiara il Leader della Lega Matteo Salvini. Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che… Gepostet von Matteo Salvini am Dienstag, 18. August 2020 Un post di denuncia su Facebook con tanto di foto che ritraggono le forze dell’ordine con i camici. Questo perché, nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

