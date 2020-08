Ciclismo, Fabio Jakobsen: “Grato ai medici per essere ancora vivo, tanti interventi nei prossimi mesi” (Di martedì 18 agosto 2020) Fabio Jakobsen è tornato a parlare, a due settimane dalla terribile caduta in volata al Giro di Polonia. Il campione olandese della Deceuninck Quick Step ha espresso le sue sensazioni adesso che è rientrato a casa: “Sono passate due settimane, sono grato ai medici dell’Ospedale di Katowice che mi hanno salvato la vita – scrive Jakobsen – Sono stato subito operato per cinque ore e poi ho passato una settimana in terapia intensiva durante la qualche ho pensato di non farcela. Grazie agli organizzatori e alla mia squadra la mia famiglia ha potuto raggiungere la Polonia e starmi vicino, questa cosa mi ha aiutato molto.” “Mercoledì scorso sono stato trasferito a Leida e adesso sono a casa dove passo dopo passo riesco a vivere in modo più indipendente dando tempo ... Leggi su sportface

