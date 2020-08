Ciao Pussicat il primo film di Woody Allen compie 50 anni (Di martedì 18 agosto 2020) Ciao Pussycat è il primo film scritto da Woody Allen e anche il primo in cui compare come attore, non protagonista. La critica lo definirà: “Si tratta di una commedia sgangherata finita per essere una grande parate di stelle dell’epoca: Peter Sellers, Peter O’Toole, Ursula Andress. É un grande successo di pubblico, ma sostanzialmente non fa ridere”. Ciao Pussycat non è per tutte le menti Non comprenderò mai i critici cinematografici come quelli musicali. Per lo più persone che si danno alla realizzazione del loro gusto piuttosto che analizzare gli aspetti artistici di un’opera. Preferisco non infierire su critici che non sono mai stati artisti, alcuni li stimo profondamente quindi meglio non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

