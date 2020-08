Chris Wallace di Fox News elogia il discorso di Michelle Obama (Di martedì 18 agosto 2020) Il conduttore della Fox News Chris Wallace ha elogiato Michelle Obama per il suo discorso tenuto alla Convention democratica. Ha infatti affermato che ha “affettato e tagliato a dadini il presidente Trump”. Chris Wallace elogia Michelle Obama L’anchor veterano della Fox News, il conduttore di Fox News Sunday, Chris Wallace, ha elogiato, il discorso dell’ex … Leggi su periodicodaily

ElezioniUsa : #Convention: il commento del giornalista di @FoxNews, Chris Wallace, sul discorso di @MichelleObama, 'ha letteralme… - nynesbitt : @ArtValley818_ Tie: Chris Wallace / Neil Cavuto -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Wallace La disastrosa intervista di Trump a Fox News Il Post Il trailer dell’inquietante thriller sci fi Come True

È online l’inquietante trailer di Come True, il thriller fantascientifico dai contorni marcatamente dark, diretto da Anthony Scott Burns (Our House). Il film segue le vicende di Sara, una inquieta ado ...

È online l’inquietante trailer di Come True, il thriller fantascientifico dai contorni marcatamente dark, diretto da Anthony Scott Burns (Our House). Il film segue le vicende di Sara, una inquieta ado ...