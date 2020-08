Chicago PD 7 ci sarà? Il finale della sesta stagione in onda su Italia1 tra scelte difficili e incidenti: anticipazioni 18 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) Chicago PD 7 ci sarà oppure no? La risposta è sì e chi segue la serie lo sa bene visto che non solo la settima stagione è già andata in onda negli Usa ma ha fatto il suo primo passaggio anche su Premium e Sky. Lo spin off nato dalla serie madre Chicago Fire chiuderà i battenti questa sera su Italia1 con il finale della sesta stagione che metterà nei guai tutti i nostri protagonisti e, in particolare, Hank Voight. ATTENZIONE SPOILER Sarà proprio lui a chiudere la serie allontanandosi dalla casa del neo eletto sindaco Brian Kelton e questo lascerà pensare che sia proprio lui il responsabile della morte del suo "nemico". Sarà così che si ... Leggi su optimagazine

