Chicago PD 6 anticipazioni: la trama dell’ultima puntata | 18 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) Chicago PD 6 anticipazioni: la trama dell’ultima puntata 18 agosto Chicago PD 6 – Questa sera, martedì 18 agosto 2020, in prima serata su Italia 1 torna Chicago PD con una nuova puntata, l’ultima della sesta stagione, composta da due diversi episodi. Ma di cosa parlano i nuovi episodi? Vediamo le anticipazioni e la trama dei due episodi di oggi. Chicago PD 6, la trama dell’ultima puntata ConfessioneAntonio lotta con la sua coscienza sporca mentre è alle prese con un omicidio collegato ad una vecchia conoscenza di Dawson, che si sente in colpa per aver perso un informatore anni prima. Inoltre, Voight fa tutto il ... Leggi su tpi

