Chicago Fire 7, anticipazioni puntate in onda mercoledì 19 agosto su Italia 1

Mercoledì 19 agosto su Italia 1 si conclude l'appuntamento con la serie tv americana Chicago Fire, creata da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti sul canale NBC. L'appuntamento con la settima stagione inedita in chiaro è sempre lo stesso, alle 21:30 circa su Italia 1 con gli ultimi tre episodi della stagione. La settima stagione è composta da 22 episodi che andranno in onda a ritmo di tre episodi a settimana.

Mercoledì 19 agosto su Italia 1 si conclude l’appuntamento con la serie tv americana Chicago Fire, creata da Dick Wolf e in onda negli Stati Uniti sul canale NBC. L’appuntamento con la settima ...

