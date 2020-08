Chi era Cesare Romiti? Lo storico braccio destro di Agnelli è morto a 96 anni – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Ecco chi è stato Cesare Romiti, il noto e stimato dirigente è morto a 96 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia Cesare Romiti, ex amministratore delegato della Fiat e presidente di Rcs, è morto oggi 18 agosto 2020 all’età di 96 anni, dopo una lunga malattia. Romiti è stato per molto tempo il … L'articolo Chi era Cesare Romiti? Lo storico braccio destro di Agnelli è morto a 96 anni – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

borghi_claudio : #Draghi: 'l'inadeguatezza di alcune regole europee era da tempo evidente' MA VA??? E chi le difendeva a spada tra… - PIERPARDO : Non so se batterà #Siviglia (non è un dettaglio, ovvio). Ma intanto: 1 Sfogo #Conte era sincero (non si accontenta… - Radio3tweet : Nei mesi più duri della pandemia i medici cubani della brigata Henry Reeve sono atterrati in Italia. Ma chi era l’u… - DriverMattia198 : RT @borghi_claudio: #Draghi: 'l'inadeguatezza di alcune regole europee era da tempo evidente' MA VA??? E chi le difendeva a spada tratta… - racchia : RT @borghi_claudio: #Draghi: 'l'inadeguatezza di alcune regole europee era da tempo evidente' MA VA??? E chi le difendeva a spada tratta… -