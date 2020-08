Chi è Aleksey Miranchuk, russo vicino all’Atalanta: il fratello gemello, le fidanzate scambiate e quell’imprevisto… (Di martedì 18 agosto 2020) Aleksey Miranchuk è molto vicino all’Atalanta. Il Milan, che si era interessato al centrocampista nelle scorse settimane, sembra essersi defilato. Affare non certo abbordabile per le casse dell’Atalanta, che comunque cederà qualche pezzo pregiato nel prossimo mercato. Destinato a partire, infatti, Hateboer. Anche Castagne potrebbe lasciare Bergamo, anche se le voci più insistenti sono quelle relative a Duvan Zapata. Proprio Miranchuk potrebbe essere uno dei primi colpi della Dea per la prossima stagione. Il prezzo del cartellino è alto: 35-40 milioni, ma la volontà del calciatore potrebbe pesare. Andiamo a conoscere meglio il calciatore russo. Chi è Aleksey Miranchuk? Aleksey ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Chi Aleksey Chi è Miranchuk, perché tutti lo vogliono (Atalanta compresa) e perché ha stregato anche... Messi

Anzi. Pare che da quando Aleksey si sia lasciato con Tomatin Sarkisyan, professione modella, abbia alzato il livello di gioco. Merito di papà, che un giorno lo prese da parte e lo convinse a lasciar ...

Calciomercato Atalanta, chi è candidato al ruolo di vice Ilicic?

Calciomercato Atalanta: alla ricerca del vice Ilicic – L’Atalanta è assolutamente alla ricerca di un attaccante, più precisamente uno in grado di coprire il tanto citato ruolo del vice-Ilicic. L’assen ...

