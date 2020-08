Champions League, tutto sulle semifinali e come seguire le partite in tv (Di martedì 18 agosto 2020) Una Champions League così non l’avevamo mai vista. E non solo perché per la prima volta nella storia la si gioca in pieno agosto e con la formula delle Final Eight, ma soprattutto per quello che sta capitando sul campo. Storie diverse, facce nuove, personaggi inattesi ancora in corsa e campioni affermati già in vacanza. In lizza per alzare il trofeo sono rimaste in quattro: una semifinale sarà Lipsia-Paris Saint Germain, l’altra Lione-Bayern, e tanto basta per capire quanto unica sia questa edizione dai pronostici ribaltati. Francia contro Germania, dall’asse politico-economico a quello calcistico, con tanto di tweet del tifoso Macron rivolto alla cancelliera tedesca Angela Merkel. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1294755872464351232Le prime volte Per la prima volta dopo 15 anni ... Leggi su gqitalia

