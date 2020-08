Champions League, Lipsia-PSG: le formazioni ufficiali (Di martedì 18 agosto 2020) Allo Stadio Da Luz, questa sera, andrà in scena Lipsia-Psg, la prima delle due semifinali di Champions League.Una sfida ad unica chance per la conquista dell’ultimo atto della massima competizione europea tra i tedeschi, che ai quarti hanno eliminato il Tottenham, e i francesi, reduci dalla vittoria all’ultimo giro di orologio contro l’Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali.Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo; Nkunku, Poulsen. Allenatore: Julian Nagelsmann.Psg (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappè, Neymar. Allenatore: Thomas Tuchel. Leggi su mediagol

