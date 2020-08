Champions League, Lipsia Psg 0-3: francesi in finale (Di martedì 18 agosto 2020) Il Psg batte nettamente il Lipsia e accede alla finale di Champions League La prima finalista di questa particolare edizione della Champions League è il Paris Saint Germain. Nella prima semifinale, i parigini hanno battuto nettamente il Lipsia per 3-0. Partita indirizzata già nel primo tempo, col Psg che chiude i primi 45′ in vantaggio 2-0: in gol Marquinhos al 13′ con un bel colpo di testa e Angel Di Maria al 42′ dopo un geniale tacco di Neymar. Al 56′ è poi Juan Bernat a chiudere il match. I parigini sono la quinta squadra francese a giocarsi una finale di Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

