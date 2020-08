Champions League, da stasera le semifinali: Lipsia - PSG e Lione - Bayern Monaco in diretta su Sky (Di martedì 18 agosto 2020) Senza squadre italiane da tifare e con le big europee tutte clamorosamente già eliminate, la Champions League di questa eterna stagione calcistica è diventata un affare tra Francia e Germania.Da stasera, su Sky Sport, infatti, andranno in onda le semifinali di Champions, Lipsia-PSG e Lione-Bayern Monaco, rispettivamente questa sera, martedì 18, e domani, mercoledì 19 agosto 2020, alle ore 21. pubblicato su TVBlog.it 18 agosto 2020 08:31. Leggi su blogo

