Champions: 3-0 al Lipsia, Psg in finale (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 18 AGO - Il Paris Saint Germain è la prima finalista della Champions League 2019-20. La squadra di Tuchel ha battuto i tedeschi del Lipsia 3-0, 2-0, e domenica sempre a Lisbona si ... Leggi su corrieredellosport

