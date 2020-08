Challenger Todi, Cecchinato ok all’esordio: “Che gioia la prima vittoria da papà” (Di martedì 18 agosto 2020) Buona la prima per Marco Cecchinato al Challenger di Todi. Il tennista azzurro, testa di serie numero 2, ha superato l’argentino Andrea Collarini con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 in due ore e sette minuti gioco. È la prima vittoria dalla nascita del piccolo Edoardo. “La collaborazione con Massimo Sartori sta andando bene – le parole a caldo dell’ex numero 16 del mondo – sto ritrovando buone sensazioni, lotto negli allenamenti come in partita. Bisogna combattere in tutti i match a prescindere dal risultato. Oggi ho dato il massimo, la flessione nel secondo set è stata naturale dopo tutti questi mesi di stop. Di cose positive ce ne sono tante ed è da quelle che dobbiamo partire”. Una vittoria dal sapore speciale ... Leggi su sportface

