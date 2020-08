Centrodestra: Meloni, Salvini e Berlusconi firmano il patto anti-inciucio. «Mai con la sinistra» (Di martedì 18 agosto 2020) «Grazie a Fratelli d’Italia il Centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta. Abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi». Lo annuncia la leader di FdI Giorgia Meloni. Centrodestra, firmato il patto anti-inciucio «Di fronte alla richiesta del governatore del Veneto di confermare il sostegno all’autonomia –aggiunge Meloni – Fratelli ... Leggi su secoloditalia

Giorgia Meloni, ha annunciato la firma di un accordo con gli alleati perché nessuna delle tre anime del centrodestra possa mai andare al Governo con la sinistra. “Di fronte alla richiesta del ...

