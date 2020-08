Cavalli mutilati, 15 scene dell’orrore nelle mani della polizia – FOTO (Di martedì 18 agosto 2020) Cavalli mutilati e lasciati per terra a soffrire, una storia veramente tristissima quella su cui la polizia sta indagando proprio in queste ore. La follia umana non ha limiti ed anche in momento difficili come questi trova modi nuovi per fare del male agli altri. In queste ore un numero ancora non specificato di persone … L'articolo Cavalli mutilati, 15 scene dell’orrore nelle mani della polizia – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Cavalli mutilati Cavalli mutilati, 15 scene dell’orrore nelle mani della polizia – FOTO Inews24 Francia, cavalli uccisi: le carcasse mutilate delle orecchie

Una misteriosa strage di cavalli imperversa in Francia. La cosa ancora più inquietante è che le carcasse delle povere bestie uccise sono state rinvenute senza orecchie. È in giallo dell’estate nel pae ...

La misteriosa strage di cavalli che preoccupa la Francia

PARIGI - Il giallo dell'estate in Francia non è un omicidio: riguarda piuttosto una strage di cavalli. Qualche giorno fa, nella Saône-et-Loire, un cavallo è stato ucciso misteriosamente e mutilato di ...

Una misteriosa strage di cavalli imperversa in Francia. La cosa ancora più inquietante è che le carcasse delle povere bestie uccise sono state rinvenute senza orecchie. È in giallo dell’estate nel pae ...PARIGI - Il giallo dell'estate in Francia non è un omicidio: riguarda piuttosto una strage di cavalli. Qualche giorno fa, nella Saône-et-Loire, un cavallo è stato ucciso misteriosamente e mutilato di ...