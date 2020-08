Caterina Balivo sbotta sui social: “Nostro compito è denunciare” (Di martedì 18 agosto 2020) È tempo di festeggiamenti per Caterina Balivo. La conduttrice ha celebrato negli scorsi giorno il compleanno della figlia Cora, che ha spento 3 candeline. Sul proprio profilo Instagram la Balivo ha postato le fotografie della festa e, in allegato, un messaggio di auguri. Ma fra le righe della didascalia spicca un avvertimento: “Se veniamo a sapere di cose orribili denunciare“. Festa in casa Balivo: la piccola Cora compie 3 anni Sono passati 3 anni dalla nascita di Cora, la figlia di Caterina Balivo. Era l’agosto 2017 quando è nata la secondogenita della conduttrice, frutto dell’amore con il manager finanziario Guido Maria Brera. E così la piccola di casa Balivo ha spento 3 candeline, con tanto di festa di compleanno ... Leggi su thesocialpost

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Caterina Balivo: 'Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico' -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo Serena Bortone al posto di Caterina Balivo: “Non sarei stata chiamata se…” Lanostratv Serena Bortone al posto di Caterina Balivo: “Non sarei stata chiamata se…”

Mancano circa tre settimane al debutto di Oggi è un altro giorno, il nuovo programma che Serena Bortone condurrà nel pomeriggio di Rai1 al posto di Vieni da me di Caterina Balivo, chiuso dopo due ...

FOTO ZOOM - Caterina Balivo: "Siamo tutti estasiati da questo mare rosso, ve lo dedico"

"Siamo tutti estasiati da questo mare rosso. Ve lo dedico", scrive su Instagram la conduttrice Tv Caterina Balivo, pubblicando la seguente foto di un tramonto rosso fuoco.

Mancano circa tre settimane al debutto di Oggi è un altro giorno, il nuovo programma che Serena Bortone condurrà nel pomeriggio di Rai1 al posto di Vieni da me di Caterina Balivo, chiuso dopo due ..."Siamo tutti estasiati da questo mare rosso. Ve lo dedico", scrive su Instagram la conduttrice Tv Caterina Balivo, pubblicando la seguente foto di un tramonto rosso fuoco.