Catania: brucia il Monte Gorna, abitazioni evacuate e caccia ai piromani (Di martedì 18 agosto 2020) Fuoco nella zona di Monte Gorna, tra Viagrande e Trecastagni, in contrada Ronzini. Le fiamme potrebbero avere origine dolosa. brucia il Monte Gorna, probabilmente per colpa di qualcuno perchè gli inquirenti credono ci sia un’origine dolosa dietro l’incendio divampato ieri sera in provincia di Catania. Quella di appiccare il fuoco nella zona starebbe diventando un’abitudine da parte di chi, in questo modo, pensa di favorire la ricrescita di nuova erba. Le fiamme sono ben visibili anche dalle strade di accesso ai due comuni di Viagrande e Trecastagni. Stanno andando in fumo ettari di vigneti. Tre le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando sul posto arrivate dal Distaccamento di Acireale, dal Distaccamento Nord e dal Distaccamento dei ... Leggi su chenews

Attivato, all'Asp di Catania, il servizio di prenotazione on line per tutte ... abbattute 450 viti Canicattì, brucia terreno e due auto: indagini in corso Coronavirus: tutti i casi nell'agrigentino ...

