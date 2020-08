Castellabate: Spinelli candidato alla Regione, Tricolore a Luisa Maiuri (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastellabate (Sa) – Martedì 18 agosto ha partecipato, per l’ultima volta con la fascia Tricolore, al consiglio comunale di Castellabate. Costabile Spinelli non è più il Primo Cittadino del Comune di ‘Benvenuti al Sud’: la sua scelta di candidarsi al Consiglio regionale (con Forza Italia) ha imposto l’epilogo. Lungo e intenso il suo commiato: “Con il consiglio comunale di stamattina si è conclusa la mia esperienza di Sindaco del Comune di Castellabate. Mi guardo indietro, rifletto sugli ultimi 9 anni, penso alle cose fatte, al percorso tracciato, a tutte le esperienze vissute e soprattutto a cosa abbia significato per me essere il Sindaco di Castellabate. Esperienza assoluta che ti segna per ... Leggi su anteprima24

