Caso Viviana Parisi: spunta un pezzo di seggiolino vicino al traliccio dal quale è caduta (Di martedì 18 agosto 2020) Questa sera, durante la trasmissione Chi l’ha visto di Rai 3 è emerso un importante particolare del Caso di Viviana Parisi, la dj morta in Sicilia il cui bimbo non è ancora stato ritrovato. L’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto è stato rinvenuto a poca distanza dal traliccio dell’alta tensione sotto il quale era stato ritrovato il corpo senza vita di Viviana. A ritrovare il seggiolino è stato proprio un inviato della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Non è ancora certo se l’aggancio fosse del seggiolino dell’auto di Viviana. L’oggetto e’ stato ora consegnato ai carabinieri. ... Leggi su meteoweb.eu

Si è tenuto nella mattinata di martedì il programmato briefing sulle attività di ricerca del piccolo Gioele Mondello, scomparso il 3 agosto scorso insieme alla madre Viviana Parisi, poi ritrovata ...

Viviana Parisi, la scomparsa di Gioele e la morte della dj: il caso dall’inizio e tutto quello che c’è da sapere

Viviana Parisi, deejay di 43 anni, esce da casa sua a Venetico, piccolo centro vicino a Messina, con il figlio Gioele Mondello, 4 anni. Il marito di lei, Daniele Mondello, papà di Gioele, è anche lui ...

