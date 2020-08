Caso Viviana Parisi, medico legale: “Non si può parlare di strangolamento, dall’autopsia emerse solo fratture” (Di martedì 18 agosto 2020) Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, trovata morta 5 giorni dopo nelle campagne di Caronia. Circa 70 persone, tra Vigili del fuoco, Protezione civile, Forestale, Polizia, Guardia di finanza e militari del Nucleo cacciatori dei Carabinieri e cani specializzati, stanno setacciando la zona dove è stato trovato il corpo della dj 43enne, controllando anche pozzi, fontane abbeveratoi e Casolari. In merito a eventuali segni di violenza sul corpo della donna, la prof.ssa Elvira Ventura Spagnolo, uno dei medici legali nominati come periti dalla Procura di Patti che hanno eseguito l’autopsia, ha precisato: “Non ho parlato di strangolamento di Viviana Parisi“, ma ... Leggi su meteoweb.eu

Continuano le ricerche del piccolo Gioele ed una nuova ipotesi è emersa quest’oggi. Non si tratta esattamente di una nuova ipotesi (ne abbiamo riportato la notizia noi stessi tra ieri e l’altroieri), ...Caso Viviana Parisi, il racconto di un testimone: Gioele era vivo dopo l’incidente, non presentava ferite e stava bene, in braccio alla madre. Possibile svolta nel caso della morte di Viviana Parisi e ...