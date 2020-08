Caso Viviana Parisi, l’appello del marito: “Domani tutti a Caronia a cercare Gioele” (Di martedì 18 agosto 2020) Proseguono interrottamente da 15 giorni le ricerche di Gioele, il bambino di 4 anni scomparso a Caronia lo scorso 3 agosto, alle quale partecipano anche i familiari suoi e della madre, Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata senza vita lo scorso 8 agosto. Oggi sul suo profilo Facebook il padre del piccolo, Daniele Mondello, ha lanciato un appello a cercare con loro il piccolo. “Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele – ha scritto – a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di coordinamento sulla SS113 al distributore di benzina IP di Caronia. Saremo lì intorno alle 7.30. Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e maglie con le maniche lunghe per proteggersi dai rovi. Indossate ... Leggi su meteoweb.eu

E’ noto per i casi di Melania Rea, Sarah Scazzi e Yara Gambirasio ... “Gioele Mondello è stato portato via per una ritorsione nei confronti della madre, Viviana Parisi, la quale è stata vittima forse ...Gli è stato spiegato che, dai riscontri, in particolare la fede e i vestiti, erano sicuri si trattasse di Viviana e che non era il caso e non era possibile visionare le foto.