Casaleggio piange miseria e incassa un prestito di 25mila euro grazie al Covid e a Conte (Di martedì 18 agosto 2020) La crisi economica da coronavirus? Vale per tutti, anche per gruppi e aziende che operano sul web e in politica, come la Casaleggio Associati, anche se in possibile odore di conflitto d’interessi, visto che da un lato reggono le fila del M5S che governa l’Italia e dall’altro finiscono per incassare i prestiti, con garanzie statali, concessi dal governo Conte. Venticinquemila euro, grazie alle leggi per sostenere le imprese colpite dal lockdown. Una legge che le banche hanno applicato poco e male, ma non per l’associazione grillina, che i soldi li ha incassati davvero, come denuncia un articolo di Repubblica. Soldi da restituire, sia chiaro, ma anche soldi “leggeri”, a condizioni favorevolissime. Casaleggio e il ... Leggi su secoloditalia

Nel magico mondo dei 5Stelle sta succedendo di tutto e, pur essendo una citazione banale, come direbbe il presidente della Cina comunista, Mao Zedong, “grande è il disordine sotto il cielo, quindi la ...

