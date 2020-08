Casa Gerry Scotti, l’avete mai vista? Non crederete ai vostri occhi (Di martedì 18 agosto 2020) Questo articolo Casa Gerry Scotti, l’avete mai vista? Non crederete ai vostri occhi . Casa Gerry Scotti è una meraviglia e si trova al settimo piano di un lussuosissimo palazzo in uno dei quartieri più ambiti di Milano. Il suo grande successo, il suo carattere comprensivo e sensibile e la sua grande predisposizione per il mondo del piccolo schermo gli hanno permesso di arrivare in alto nella vita, potendosi … Leggi su youmovies

Gerry_1965 : RT @VujaBoskov: io non capisce persone che si lamentava perché doveva stare chiuse in casa a aprile e ora si va a rinchiudere dentro discot… - louisxarms : RT @restoxfragile: #Tiziaparty PANICO PAURA IN CASA GERRY SCOTTI SQUAD @hazzasoulmate_ DOVE SEI @sonostancaciao @Gxxnnq @louisxarms https… - Gxxnnq : RT @restoxfragile: #Tiziaparty PANICO PAURA IN CASA GERRY SCOTTI SQUAD @hazzasoulmate_ DOVE SEI @sonostancaciao @Gxxnnq @louisxarms https… - restoxfragile : #Tiziaparty PANICO PAURA IN CASA GERRY SCOTTI SQUAD @hazzasoulmate_ DOVE SEI @sonostancaciao @Gxxnnq @louisxarms - Gerry_1965 : @orfini E quali sarebbero queste 'idee'? L'abolizione delle tutele dei lavoratori?. Ma come ti permetti di sindacar… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Gerry Casa Gerry Scotti, l’avete mai vista? Non crederete ai vostri occhi YouMovies Quando Gerry Scotti si emozionò nel ricordo del papà scomparso

"Mi ha ricordato anche il mio papà", si giustifica Gerry Scotti mentre si affretta ad asciugare gli occhi lucidi. "Sono veramente toccato anche io", la replica del concorrente. "E poi la gente da casa ...

Gerry Scotti: le stampelle e l’infortunio di metà luglio, parla il conduttore

Per Scotti è stato “come tornare a casa”. Gerry inoltre è convinto che se ne vedranno delle belle, visto che sui casting, assicura, è stato fatto un gran lavoro. Insomma, secondo Scotti non è remota ...

"Mi ha ricordato anche il mio papà", si giustifica Gerry Scotti mentre si affretta ad asciugare gli occhi lucidi. "Sono veramente toccato anche io", la replica del concorrente. "E poi la gente da casa ...Per Scotti è stato “come tornare a casa”. Gerry inoltre è convinto che se ne vedranno delle belle, visto che sui casting, assicura, è stato fatto un gran lavoro. Insomma, secondo Scotti non è remota ...