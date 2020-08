Caronia, il procuratore Cavallo: “Dobbiamo continuare a cercare Gioele”. Dieci squadre dell’esercito si uniscono alle ricerche (Di martedì 18 agosto 2020) “Dobbiamo continuare a cercare Gioele, le indagini e le ricerche proseguono. Da oggi abbiamo anche Dieci squadre dell’esercito che si aggiungono alle ricerche in un terreno sterminato e difficile. Più personale abbiamo, più abbiamo possibilità di arrivare a un risultato. Ringrazio la prefettura. Abbiamo analizzato anche le celle telefoniche, ma ci vuole qualche giorno per avere i tabulati”. Così il procuratore di Patti Angelo Cavallo dopo il vertice delle interforze che si è svolto in prefettura. L'articolo Caronia, il procuratore Cavallo: “Dobbiamo continuare a cercare Gioele”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Così il procuratore di Patti Angelo Cavallo dopo il vertice delle interforze che si è svolto in prefettura.

