Caronia, gli avvocati della famiglia: “Non c’è nessun mistero nel viaggio di Viviana. Non stava scappando, si era affidata alla fede” (Di martedì 18 agosto 2020) “Le ricerche autonome non sono ostacolate dalla Procura, possono aiutare purché non ostacolino le attività delle autorità. Adesso comunque abbiamo aggiunto un tassello ulteriore con le nuove testimonianze, dobbiamo capire cosa è successo al bambino dopo l’incidente, capire se qualcuno ha visto qualcosa. L’ipotesi dell’aggressione da parte di animali è una pista che si sta seguendo”. Queste le parole di Pietro Venuti, uno dei legali della famiglia Mondello. “Non c’è nessun mistero rispetto al viaggio di Viviana, non voleva scappare. Voleva dare un contributo alla salvezza di sé e della famiglia dal Covid, probabilmente si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

emergenzavvf : #Caronia (ME), prosegue senza sosta la ricerca de piccolo Gioele. Gli esperti in topografia applicata al soccorso d… - ilfattovideo : Caronia, gli avvocati della famiglia: “Non c’è nessun mistero nel viaggio di Viviana. Non stava scappando, si era a… - vitaindiretta : #VivianaParisi: le indagini proseguono in tutte le direzioni come le ricerche del piccolo Gioele. Gli aggiornamenti… - vaniacavi : posso dire che gli INQUIRENTI di Caronia sono INQUIETANTI - villinogiovanni : Il pensiero va al piccolo #Gioele. Gli occhi di un bimbo di 4 anni in una notte buia stringono il cuore. Le ricerch… -

Ieri l'uomo aveva detto che il bambino dopo l'incidente "aveva gli occhi aperti" ed "era vivo ... Nonostante la stanchezza e i 40° C di temperatura a Caronia si continua a cercare. Viviana diretta ...

Caronia, il procuratore Cavallo: «Dobbiamo continuare a cercare Gioele, le indagini proseguono»

«Dobbiamo continuare a cercare Gioele, le indagini e le ricerche proseguono. Da oggi abbiamo anche dieci squadre dell'esercito che si aggiungono alle ricerche in un terreno sterminato e difficile.

