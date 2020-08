Carlo Alvino: «È più vicino Allan all’Everton che Koulibaly al City» (Di martedì 18 agosto 2020) Giornata apparentemente calma sul fronte mercato. In realtà c’è stato il vertice a Capri tra Gattuso e De Laurentiis. Prima vendere, poi comprare. Questo il refrain. Ma il Napoli deve convincersi a vendere a prezzi di mercato. Come il Napolista scrive da settimane, al momento Allan ha soltanto un’offerta: quella dell’Everton che ha messo sul piato una cifra prossima ai 25 milioni di euro. I presidenti si sono parlati. Il Napoli prova a temporeggiare, giustamente dal proprio punto di vista. Ma altre offerte non ce ne sono. L’Atletico Madrid non è interessato ad Allan che, particolare tutt’altro che irrilevante, non gioca quasi da un anno. In autunno fu protagonista a Liverpool, dopodiché Gattuso lo ha estromesso e il brasiliano in Champions ha giocato solo pochi minuti a Napoli contro il ... Leggi su ilnapolista

