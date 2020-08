Capri, passeggiavano in centro senza mascherina: 18 persone multate (Di martedì 18 agosto 2020) Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Capri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. L’attività ha permesso di identificare 113 persone tra cui un 30enne albanese con precedenti di polizia che è stato denunciato per immigrazione clandestina. Durante il servizio sono state irrogate 18 sanzioni amministrative per inosservanza dell’ordinanza del sindaco di Capri che obbliga ad indossare la mascherina di protezione nella piazza centrale di Capri e nelle zone limitrofe. Inoltre, il titolare di un supermercato è stato multato poiché sorpreso a somministrare bevande alcooliche a una minorenne alla quale non aveva richiesto il ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Capri passeggiavano Capri, passeggiavano in centro senza mascherina: 18 persone multate - Ildenaro.it Il Denaro Emma Marrone: ritorno di fiamma con il modello Nikolai Danielsen?

Emma e il modello norvegese paparazzati insiemeEmma Marrone e Nikolai Danielsen, un modello di origini norvegesi, già l'estate scorsa erano stati paparazzati insieme in atteggiamenti affettuosi, facen ...

Emma Marrone di nuovo con Nikolai Danielsen: il possibile ritorno di fiamma

In passato avevano già attirato la curiosità di tutti gli appassionati di gossip: Emma Marrone e Nikolai Danielsen, l’estate scorsa, erano stati più volte visti insieme e, pertanto, molti avevano pens ...

Emma e il modello norvegese paparazzati insiemeEmma Marrone e Nikolai Danielsen, un modello di origini norvegesi, già l'estate scorsa erano stati paparazzati insieme in atteggiamenti affettuosi, facen ...In passato avevano già attirato la curiosità di tutti gli appassionati di gossip: Emma Marrone e Nikolai Danielsen, l’estate scorsa, erano stati più volte visti insieme e, pertanto, molti avevano pens ...