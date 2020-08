Capelli inariditi? Come proteggere i capelli al mare e maschere fai da te (Di martedì 18 agosto 2020) Si sa, i capelli al mare asciugati al vento sono sempre più belli. Il sale crea onde morbide e, asciugandosi lentamente e senza troppo vento, anche il crespo è tenuto a bada. A lungo andare, però, possono risentire dei continui bagni soprattutto i capelli colorati. In linea di massima al mare, complice non solo l’acqua salata ma anche il sole, i capelli si opacizzano e si seccano molto. Per non parlare del colore, che tende a sbiadire e a far riaffiorare riflessi indesiderati, in particolare rossi, verdi e gialli. Come prima cosa è essenziale proteggere i capelli con prodotti e trattamenti specifici. Fonte: 123rf Per ... Leggi su dilei

Cos'è. Una formula molto idratante, nutriente e condizionante che restituisce morbidezza ai capelli inariditi e rovinati, già dal primo utilizzo. In particolare, le maschere che abbiamo scelto hanno ...

Perché mettere una banana calda sui capelli

La maschera alla banana calda è un potente ristrutturante per i capelli sfibrati, inariditi dal sole, dopo le vacanze. Di facile preparazione, è una ricetta ecologica e casalinga. Rimpolpa i capelli e ...

