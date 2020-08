Cannavaro: “Stupito dall’esonero di Sarri. Pirlo? Gli ho scritto…” (Di martedì 18 agosto 2020) Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus, e attuale allenatore del Guangzhou in Cina, ha detto la sua, al Corriere dello Sport sull'esonero di Sarri e la nomina di Andrea Pirlo come nuovo tecnico della Vecchia Signora.Cannavaro: "Stupito dall'esonero di Sarri. A Pirlo ho detto..."caption id="attachment 925467" align="alignnone" width="789" Pirlo (getty images)/caption"Cosa ho detto a Pirlo? Gli ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l’ultimo, nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino, mo’ so c... tuoi", ha raccontato subito Cannavaro. "Cosa l’aspetta? All’inizio curiosità, forse anche benevolenza, perché un uomo del suo spessore ne merita, ma alla quinta partita, uscirà da ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Cannavaro: 'Stupito dall'esonero di Sarri. Pirlo? Gli ho scritto...' - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Cannavaro: '#Pirlo, mo' sono c... tuoi! La #Juve resta la più forte, ma l'esonero di #Sarri mi ha stupito' - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Cannavaro: '#Pirlo, mo' sono c... tuoi! La #Juve resta la più forte, ma l'esonero di #Sarri mi ha stupito' - cmdotcom : #Cannavaro: '#Pirlo, mo' sono c... tuoi! La #Juve resta la più forte, ma l'esonero di #Sarri mi ha stupito'… - sportli26181512 : Cannavaro: 'Pirlo, mo' sono c... tuoi! La Juve resta la più forte, ma l'esonero di Sarri mi ha stupito': Fabio Cann… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro “Stupito