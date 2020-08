Cannavaro: «Gattuso è cambiato, si è aperto anche alla fase offensiva» (Di martedì 18 agosto 2020) Intervista sul Corriere dello Sport a Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, che ha parlato della nuova nomina di Pirlo ad allenatore della Juve Cosa ha detto a Pirlo? «Gli ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l’ultimo, nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino, mo’ so c… tuoi». Cosa l’aspetta? «Quello che sa: all’inizio curiosità, forse anche benevolenza, perché un uomo del suo spessore ne merita, ma alla quinta partita, uscirà da questa zona protetta e finirà per ritrovarsi accerchiato dalle difficoltà che vive ogni allenatore. Attenzione: siamo al cospetto di un ragazzo intelligentissimo, che ha una visione già fatta del calcio. Saprà gestire ed allenare, non ci sono dubbi, e si ritroverà la ... Leggi su ilnapolista

Gattuso, Inzaghi e Pirlo: a chi guarda, Cannavaro? "Rino è quello che può presentarsi con maggiore esperienza. E a me lui piace tanto, lo confesso, perché si è aperto anche alla fase offensiva. E' ...

