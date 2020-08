Campania. Bonus famiglia 500 euro, ancora valido per chi non è riuscito a riscuotere i soldi: come fare (Di martedì 18 agosto 2020) Campania. Si informano i soggetti che sono stati ammessi al contributo con il I, II, III e IV blocco (bonifici disposti nel mese di giugno) e che non abbiano ritirato entro il 31 luglio che i bonifici a loro favore emessi presso Poste italiane, sono stati ri-emessi e potranno essere ritirati presso gli uffici di Poste italiane a decorrere dal 14 agosto. La data … L'articolo Campania. Bonus famiglia 500 euro, ancora valido per chi non è riuscito a riscuotere i soldi: come fare Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

