Calciomercato Udinese – Ufficiale la cessione di Fofana al Lens (Di martedì 18 agosto 2020) Calciomercato Udinese – È diventata Ufficiale poco fa la cessione di Seko Fofana al Lens. Il centrocampista abbandona quindi i colori bianconeri per trasferirsi nel campionato francese. Una trattativa che andava avanti da diversi giorni e che si è concretizzata del tutto soltanto adesso. Calciomercato Udinese – Ufficiale la cessione di Fofana al Lens Ultimata quindi la trattativa per la cessione di Fofana al Lens. Dopo quattro stagioni l’ivoriano lascia il Friuli per trasferirsi in Ligue 1. L’accordo è stato raggiunto sulla base di una cifra che varierà tra 10 milioni e 15 milioni di ... Leggi su giornal

Gazzetta_it : #Fofana spiazza tutti: 'Voglio andare al #Lens, spero che l'#Udinese lo capisca' #Calciomercato - Bertolca10 : Si muove il mercato in uscita in casa Udinese: Seko #Fofana abbandona e si accasa ai francesi del Lens. #Calciomercato - PieAgo95 : UFFICIALE - #Fofana passa al #Lens Una scelta di vita (e di cuore) la sua. #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - SaxSan2 : ???? #UFFICIALE - ???? Seko #Fofana torna in patria dopo quattro anni di #Udinese: è un nuovo calciatore del neopromo… - BombeDiVlad : ???? #UFFICIALE - ???? Seko #Fofana torna in patria dopo quattro anni di #Udinese: è un nuovo calciatore del neopromo… -