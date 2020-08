Calciomercato Palermo, l’agente di Corazza: “Avellino? Ecco come stanno le cose. Dipende da…” (Di martedì 18 agosto 2020) E' da tempo in cima alla lista dei desideri del Palermo targato Hera Hora.Stiamo parlando di Simone Corazza. Esperto attaccante classe 1991 e vero e proprio trascinatore della compagine amaranto nel corso dell'ultima annata, Corazza è oggi fuori dal progetto tecnico della Reggina e considerato in uscita. Il suo futuro, dunque, è ancora tutto da scrivere, con il club calabrese costretto a sfoltire il reparto offensivo dopo aver ufficializzato gli acquisti di Jeremy Menez e Kyle Lafferty.Ragion per cui, diverse società hanno puntato gli occhi proprio sul calciatore originario di Latisana. Tra questi, anche il Palermo, che tempo fa ha contattato la dirigenza amaranto, lasciando poi la trattativa in stand-by. Un'idea tornata di moda proprio negli ultimi giorni, quando il Palermo ha ... Leggi su mediagol

Roberto Boscaglia è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo e verrà presentato domani alla stampa. Lo ha reso noto la società rosanero con una nota pubblicata sul proprio sito.

dall’inizio della stagione 2019/2020 al Palermo, in D, 25 presenze e 4 reti) e Simone Lo Faso (1998, da gennaio al Cesena, in C, 3 presenze). Questo gruppo subirà notevoli modifiche dalla campagna ...

