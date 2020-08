Calciomercato Napoli, secondo Gianluca Di Marzio c’è l’intesa tra Arkadiusz Milik e la Juventus (Di martedì 18 agosto 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha parlato di alcune situazioni di mercato che riguardano anche il Napoli sul portale di WilliamHillNews. “Con Milik è già stata raggiunta una base d’intesa, ma l’idea della Juve è quella di scambiarlo con Bernardeschi, giocatore che al Napoli piace ma che non ha ancora deciso il suo futuro. Il polacco resta l’obiettivo principale, ma sono diversi i nomi seguiti per l’attacco: tra questi l’ex Alvaro Morata, Zapata dell’Atalanta (costi elevati), Dzeko (che la Roma non vuole cedere) e Jimenez del Wolverhampton. C’è poi la suggestione Lacazette dell’Arsenal, considerato l’alternativa migliore a Milik per il rapporto qualità-prezzo”. Insomma, niente ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, ufficiali i rinnovi di #Elmas, #DiLorenzo e #MarioRui: i dettagli - DiMarzio : #Napoli | Boga, Under, Brekalo: la questione esterni e il nuovo vertice di mercato De Laurentiis-Gattuso - SkySport : Napoli, summit di calciomercato De Laurentiis-Gattuso a Capri: obiettivo Boga - ROI05841958 : RT @tuttonapoli: ULTIM'ORA Sportitalia - Ghoulam, trattativa in corso tra Napoli e Wolverhampton - BelpassoAlberto : RT @gianmarcogio_: Le tre offerte (accettate) per #Gabriel di cui parla #Lopez (presidente #Lille) sono di #Arsenal, #Everton e #Napoli. De… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, colpo in arrivo! Pedullà: “Ha già detto sì” Mondo Udinese Calciomercato Napoli - In salita Reguilon, spunta il nome di Karbownik per la fascia sinistra

Il classe 2001 polacco del Legia Varsavia costa 7 milioni di euro, il Napoli gli offrirebbe un contratto di 5 anni sugli 800 milioni di euro più bonus, quindi una cifra bassa. Questa operazione ...

ULTIM'ORA Sportitalia - Ghoulam, trattativa in corso tra Napoli e Wolverhampton

Con il Napoli in cerca di un terzino sinistro, l'avventura azzurra di Faouzi Ghoulam sembra ormai essere arrivata al termine. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà ...

Il classe 2001 polacco del Legia Varsavia costa 7 milioni di euro, il Napoli gli offrirebbe un contratto di 5 anni sugli 800 milioni di euro più bonus, quindi una cifra bassa. Questa operazione ...Con il Napoli in cerca di un terzino sinistro, l'avventura azzurra di Faouzi Ghoulam sembra ormai essere arrivata al termine. Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà ...