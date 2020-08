Calciomercato, le notizie del giorno – Nomi super all’Inter, manovre Juve-Roma ed il futuro di Higuain (Di martedì 18 agosto 2020) Calciomercato, le notizie del giorno – L’Inter sta per concludere una stagione veramente positiva, la squadra di Antonio Conte ha completato il campionato al secondo posto ad un solo punto dalla Juventus, l’impressione è quella di poter alzare ulteriormente l’asticella considerando la rivoluzione della Juventus che è iniziata con il cambio di allenatore e continuerà con i movimenti sul fronte calciatori. I nerazzurri sono stati grandi protagonisti anche in Europa League, si giocheranno l’ultimo atto nella partita contro il Siviglia, l’obiettivo è quello di alzare il trofeo. La dirigenza si è già mossa sul fronte Calciomercato, sono in arrivo altri calciatori in grado di ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : #DePaul fa impazzire le big: si muove anche la #Juve, ma l'#Udinese è bottega cara... #Calciomercato #Pedullà… - CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie del giorno - Nomi super all'#Inter, manovre #Juve-#Roma ed il futuro di #Higuain - - WiAnselmo : #Calciomercato, Cavani verso il Benfica: il vecchio #Palermo non c’è più, addio al bonus... - Mediagol : #Calciomercato, Cavani verso il Benfica: il vecchio #Palermo non c’è più, addio al bonus... - rosalinobove : @WhaaatMy @Vatenerazzurro1 Ascolta, accetto il tuo parere, io non creo nessuna falsa aspettativa. Chi non si vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Dove vedere LIPSIA PSG Streaming Gratis Online | Semifinale Champions League

Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, ...

Bartomeu "per Koeman Messi pilastro del Barcellona"

"Se tutto va come deve andare, Ronald Koeman sarà il nostro prossimo allenatore - le parole di Bartomeu - noi lo conosciamo bene per com'è, per il gioco che propone, ma anche per la sua esperienza: ...

Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, ..."Se tutto va come deve andare, Ronald Koeman sarà il nostro prossimo allenatore - le parole di Bartomeu - noi lo conosciamo bene per com'è, per il gioco che propone, ma anche per la sua esperienza: ...