Calciomercato Juventus, Higuain: “Ritorno al Napoli, come stanno le cose” (Di martedì 18 agosto 2020) Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain parla del possibile ritorno al Napoli dopo che i bianconeri l’hanno messo in lista cedibili La Juventus del futuro, quella a cui dirigenti e tecnico stanno lavorando, non vede nei propri piani Gonzalo Higuain. I bianconeri, già da diverse settimane, starebbero lavorando per piazzarlo altrove ma senza alcun successo. Lui è … L'articolo Calciomercato Juventus, Higuain: “Ritorno al Napoli, come stanno le cose” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - DiMarzio : #Calciomercato, interesse del #Torino per Marchwinski E sul polacco c'è anche la #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Milik a #Lacazette, la lista dei giocatori per l’attacco della #Juventus - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: QS - Juventus, è Suarez la tentazione - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QS - Juventus, è Suarez la tentazione -