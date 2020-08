Calciomercato Juventus: Dybala ha deciso il futuro, le novità (Di martedì 18 agosto 2020) Calciomercato Juventus: Paulo Dybala, al centro di diverse voci negli ultimi giorni, ha un’idea chiara su quello che vuole dal suo futuro Mercato Juventus, Paulo Dybala sta godendo gli ultimi giorni di vacanza pronto per riattaccare la sèpina dopo le amarezze della Champions League. E dalla Spagna ha ascoltato tutte le voci sul suo futuro, … L'articolo Calciomercato Juventus: Dybala ha deciso il futuro, le novità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

