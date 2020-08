Calciomercato Inter – Per Tonali si tenta la formula “Barella” – Lazaro al Borussia Monchengladbach (Di martedì 18 agosto 2020) Calciomercato Inter che andrà a rilento fino al giorno della finalissima di Europa League, ma comunque qualcosa continua a muoversi sia in entrata che in uscita. Per Tonali si tenta la formula “Barella” Tra l’Inter è Sandro Tonali è tutto fatto da tempo, la società nerazzurra ha trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un contratto di cinque anni con un ingaggio di 2.5 milioni l’anno bonus inclusi, quello che bisogna trovare è l’accordo con il Brescia e Marotta sta cercando in tutti i modi di convincere Corioni ad abbassare leggermente le pretese, cercando anche di imbastire un’affare con la formula “Barella”, perchè i nerazzurri non vorrebbero ... Leggi su giornal

FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - DiMarzio : #Calciomercato | Nuova avventura per Valentino #Lazaro: saluta l’#Inter - Gazzetta_it : L’Inter cinese, sceicchi, emiri: partita la sfida per #Messi, a colpi di milioni @FcBarcelona @ManCity @Psg_Inside… - infoitsport : Calciomercato Inter, Pochettino al Barcellona sblocca l’affare | Le ultime - Ste_Gualdoni : RT @Gazzetta_it: L’Inter cinese, sceicchi, emiri: partita la sfida per #Messi, a colpi di milioni @FcBarcelona @ManCity @Psg_Inside https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, le ultime news Sky Sport Calciomercato Milan, svolta Tonali: l’Inter può chiudere

Secondo l’esperto di calciomercato, i nerazzurri sarebbero pronti a definire l’affare dopo il rientro in Italia. All’Inter il centrocampista guadagnerà 2,5 milioni, bonus inclusi, e firmerà un ...

Inter scatenata: stretta per Tonali, in pole per Emerson Palmieri

Situazione che, Cellino permettendo, i nerazzurri contano di sbloccare subito dopo la finale di Europa League. Vedi anche Calcio Mercato Inter: avanti con Tonali, affondo per Emerson Palmieri Discorso ...

Secondo l’esperto di calciomercato, i nerazzurri sarebbero pronti a definire l’affare dopo il rientro in Italia. All’Inter il centrocampista guadagnerà 2,5 milioni, bonus inclusi, e firmerà un ...Situazione che, Cellino permettendo, i nerazzurri contano di sbloccare subito dopo la finale di Europa League. Vedi anche Calcio Mercato Inter: avanti con Tonali, affondo per Emerson Palmieri Discorso ...