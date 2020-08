Cagliari passa ad Adidas: svelate le maglie della prossima stagione (Di martedì 18 agosto 2020) Il Cagliari ha pubblicato le immagini delle maglie per la prossima stagione, la 2020/21, sui propri canali social. I sardi hanno stretto una partnership con Adidas e il risultato al momento ha attirato risultati favorevoli in rete. La prima maglia è rossoblù ma ha le maniche bianche, con le tre strisce tipiche del marchio tedesco sulle spalle, dorate come il logo e lo sponsor tecnico. La seconda invece è bianca, con linee diagonali che attraversano la maglia, con gli inserti rossi e blu. Le maglie Home e Away 20.21, qui: : https://t.co/xtyhz6EFa0 pic.twitter.com/qWJXpErDNe — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 18, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

